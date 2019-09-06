Москва, , 12:12 — REGNUM На решение социально-экономических вопросов Северной Осетии выделено из федерального бюджета 1,5 млрд рублей. Еще 179 млн рублей получит республика на решение проблем в сфере здравоохранения. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко 4 сентября на встрече с главой региона Вячеславом Битаровым.

«Принято решение о выделении в текущем году 1,5 млрд рублей. Кроме того, по вашей просьбе подготовлено распоряжение о выделении 179 млн рублей из резервного фонда на строительство семи объектов здравоохранения», — цитирует заместителя председателя правительства пресс-служба руководителя республики.

Как сообщил в ходе встречи Битаров, в настоящее время в Северной Осетии реализуется план социально-экономического развития на 2018 — 2025 годы, в котором запланировано строительство 50 объектов. Шесть из них уже готовы и запущены в эксплуатацию. Еще 20 будут завершены в 2019 году. Всего на выполнение мероприятий плана республика из федерального бюджета получила более 8 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Северной Осетии выделили на национальные проекты 5,5 млрд рублей. Из них будет направлено на детское здравоохранение 766 млн рублей, на рекультивацию Фиагдонского и Унальского хвостохранилищ — 600 млн рублей, на развитие бизнеса — 164 млн рублей.