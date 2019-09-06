Красноярск, , 12:13 — REGNUM Статистики Красноярского края обнародовали информацию о распределении в регионе численности работников по размерам заработной платы. Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, ссылаясь на результаты проведённого в апреле 2019 года выборочного обследования, средняя зарплата работников обследованных организаций в регионе составила 50 280,4 рубля. У 0,3% работников зарплата оказалась на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), ниже МРОТ — у 1,6%. Свыше 250 тысяч рублей получали 0,5%. Доля работников организаций с начисленной заработной платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (13 425 рублей за второй квартал 2019 года — прим. ИА REGNUM) составила 2,4%. Соотношение средней зарплаты 10% работников с наибольшей и 10% работников с наименьшей зарплатой — 9,6 раза.

Что касается медианного значения заработной платы (делит совокупность пополам, то есть одна половина работников имеет значение зарплаты ниже медианы, другая — выше), в апреле 2019 года в крае оно составило 38 351 рубль. Самое высокое значение этого показателя сложилось в такой деятельности как добыча полезных ископаемых (77 369 рублей), самое низкое — в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (22 723 рубля).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России вакансии с оплатой более 80 тыс. рублей в месяц чаще всего предлагаются в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добычи полезных ископаемых. Об этом сообщает пресс-служба Роструда со ссылкой на данные портала «Работа в России».

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