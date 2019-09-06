Москва, , 12:10 — REGNUM Либерально-рыночные элиты Евросоюза поняли, что им предстоит защищать свои рынки, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова будущего главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что ЕС не должен стать жертвой торговых войн между США и Китаем.

«Объективно время экономического сотрудничества в рамках либеральной модели уходит в прошлое, и ЕС приходится обороняться, — сказал Кагарлицкий. — Более того, парадоксальным образом именно те страны, которые на протяжении 1980-х и 1990-х годов продвигали идею экономической открытости, сейчас вынуждены защищать свои рынки. Либеральные элиты видят, что в мировой экономике нарастает хаос, и пытаются вернуть порядок. А для этого им нужен протекционизм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Шарля Мишеля, Евросоюз должен действовать «решительно и уверенно, чтобы не пасть жертвой торговых войн США, а также защищать интересы против решительного Китая и противостоять растущим вызовам безопасности со стороны России».

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