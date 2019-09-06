Владивосток, , 12:09 — REGNUM На V Восточном экономическом форуме во Владивостоке работало более 8,5 тыс. участников из 65 стран мира, включая 1 300 представителей СМИ. Об этом на итоговой пресс-конференции ВЭФ сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По словам полпреда, самыми массовыми стали делегации Японии (588 человек) и Китая (395 человек). В форуме приняли участие 400 компаний, прошло более 90 мероприятий, среди которых шесть страновых диалогов — Европа, Китай, Асеан, Индия, Корея, Япония, Сессия дискуссионного клуба «Валдай», а также пленарная сессия с лидерами пяти стран.

В рамках юбилейного ВЭФ во Владивостоке заключено 270 соглашений на сумму 3,4 тлрн рублей.

«Это больше, чем годом ранее», — отметил Трутнев.

Среди ключевых соглашений полпред отметил Находкинский завод минеральных удобрений, Чукотский ГОК, ГОК Озерный, Владивостокскую кольцевую дорогу.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 сентября во Владивостоке состоятся V Восточный экономический форму. В форуме принял участие президент РФ Владимир Путин. Глава государства провёл заседание Госсовета по вопросу развития Дальнего Востока. Провёл двусторонние переговоры с лидерами стран-участниц саммита.

Уже на пленарном заседании ВЭФ премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о выделении кредита в сумме 1 млрд долларов США на развитие российского Дальнего Востока.