Пекин, , 12:03 — REGNUM Импорт российской сельхозпродукции и энергоносителей в Северо-Восточный регион Китая будет активно наращиваться. Об этом сообщил 6 сентября секретарь парткома граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэй.

Власти провинции намерены стимулировать поставки из РФ энергоносителей и сырьевых товаров, развивать переработку российской сельскохозпродукции, в том числе сои. Провинция Хэйлунцзян хочет участвовать в создании российских территорий опережающего развития и портов свободной торговли.

«Приграничная торговля способствует народному обогащению», — отметил секретарь парткома ТАСС, рассказав о поездках жителей Китая в Россию за покупками.

В 2018 году по официальной статистике Россия и провинция Хэйлунцзян обменялись товарами более чем на 122 млрд юаней ($17,2 млрд по текущему курсу). Это примерно 18% от общего объема торговли Китая и РФ.

Читайте также: Политика властей России и Китая продуманная: без «братьев и сестёр»

А также: Россия и КНР могут заключить соглашение о восстановлении вырубленного леса