Тбилиси, , 11:55 — REGNUM Несанкционированные акции протеста радикалов нанесли серьезный ущерб туристическому имиджу Грузии. Об этом 6 сентября заявила кандидат в министры экономики Грузии Натия Турнава в парламенте страны.

По её словам, действия демонстрантов 20 и 21 июня сильно изменили тенденцию роста туризма. Кандидат в министры отметила, что правительство включилось в этот процесс и смягчило негативные тенденции в сфере туризма.

Как сообщал ИА REGNUM, 4 сентября мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал недопустимым отказ от российских туристов. По официальным данным, из-за сокращения туристического потока из России потери для экономики Грузии составили около $60 млн.

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