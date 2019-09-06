Москва, , 11:53 — REGNUM В России по итогам 2019 года инфляция может составить 3,6−3,8%. Такие прогнозные данные содержатся в докладе Министерства экономического развития РФ, опубликованного сегодня, 6 сентября, на сайте ведомства.

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При этом в сентябре ожидается нулевой прирост потребительских цен по отношению к августу. В годовом выражении инфляция замедлится до 4,1% с 4,3% в августе. Напомним, ранее, в конце августа, Минэкономразвития понизило прогноз инфляции с 4,3% до 3,8%. Согласно обновлённым ожиданиям, по итогам 2019 года инфляция может оказаться даже ниже этого порога.

«Дезинфляционный тренд в ближайшие кварталы сохранится на фоне замедления потребительского кредитования при слабой динамике ипотечного и корпоративного кредита. В целом по году Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 3,6−3,8%», — говорится в мониторинге министерства.

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Как сообщало ИА REGNUM, как ранее заявлял министр экономического развития России Максим Орешкин, инфляция в России в I квартале 2020 года может замедлиться до 3% в годовом выражении. Инфляция в 2019 году, по оценке ведомства, будет «точно ниже 4%».

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