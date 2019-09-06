Новосокольники, Псковская область, , 11:52 — REGNUM Современная молочная ферма на 1,8 тыс. коров появится в деревне Насва Новосокольнического района Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, молочный комплекс построит ОАО «Красное знамя», планируемый объем инвестиций — более 1,1 млрд рублей.

Камень, символизирующий начало строительства, 5 сентября заложили на стройплощадке губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель предприятия, депутат Псковского областного собрания Андрей Козлов.

По словам Козлова, ферма будет построена по принципу беспривязно-боксового содержания с доением на карусельной доильной установке и будет включать три современных коровника и родильное отделение. После выхода на проектную мощность планируется производить более 14 тыс. тонн молока в год. Здесь будет работать около 50 человек, включая трактористов.

В настоящее время на объекте уже ведётся строительство фундамента, возводятся стеновые опоры.

ОАО «Красное знамя» с 2017 года имеет статус племенного завода. Сейчас на фермах сельхозпредприятия содержится более 500 племенных коров и 400 голов молодняка.