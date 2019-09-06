Москва, , 11:50 — REGNUM Россия вошла в Топ-10 самых путешествующих стран мира по 200 направлениям по итогам 2018 года Таковы данные рейтинга Global Destination Cities Index, проведенного Mastercard, сообщается на сайте АТОР.

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Больше всего по городам мира в прошлом году путешествовали туристы из: Америки (10%), Китая (8,9%), Германии (6,5%), Великобритании (5,9%), Франции (3,7%), КНДР (3,5%), Японии (3,1%) и Канады (2,9%).

Россия оказался на 9-м месте в рейтинге самых путешествующих туристов по странам мира с долей 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, самым посещаемым туристами из городов мира по итогам 2018 года стал Бангкок. В прошлом году столицу Таиланда посетили 22 млн гостей.

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