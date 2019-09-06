Бишкек, , 11:49 — REGNUM Из-за налоговых льгот, предоставленных государством компаниям и предпринимателям, бюджет Киргизии в 2018 году недосчитался 19,8 млрд сомов (18,7 млрд рублей). Об этом заявил зампредседателя налоговой службы Замирбек Мамытов, — пишет «24.kg».

По его словам, в минувшем году наиболее крупные потери госказна ощутила из-за освобождения торговцев сельхозпродукцией от уплаты подоходного налога — 5 млрд 840 млн сомов (5 млрд 522 млн рублей) и из-за отмены налога с продаж при безналичных расчетах — 4 млрд 542 млн сомов (4 млрд 295 млн рублей).

Помимо этого, бюджет лишился 1 млрд 232 млн сомов (1 млрд 165 млн рублей) — по причине освобождения экспорта товаров от налога с продаж, работ и услуг, 822 млн сомов (777 млн рублей) — из-за освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость финансовых услуг, а также еще 305 млн сомов (288 млн рублей) — из-за освобождения лекарств от НДС.

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