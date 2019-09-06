Ростов-на-Дону, , 11:49 — REGNUM Свыше 5 млн рублей из резервного фонда бюджета Ростовской области выделено для оснащения социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора 6 сентября.

Бюджетные деньги будут направлены на оснащение школ, детских садов, медучреждений, дома культуры необходимым оборудованием. Среди получателей средств — ростовский лицей №103, Большекрепинский сельский дом культуры (Родионово-Несветайский район), областная клиническая больница.

Ранее было принято решение направить более 17 млн рублей объектам образования. Это Волгодонский техникум металлообработки и машиностроения, детские сады в селе Миллерово Куйбышевского района и дошкольное учреждение № 12 в Батайске.