Абакан, , 11:46 — REGNUM В Хакасии в 2019 году благодаря федеральному центру появятся восемь новых автомобилей скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 сентября в правительстве республики.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в Абакане машины поступят в Республиканский клинический перинатальный центр, Республиканскую клиническую больницу им. Г. Я. Ремишевской, городскую клиническую станцию скорой медицинской помощи. Кроме того, скорые получат в Саяногорске, Аскизском, Усть-Абаканском районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также Хакасия получит 16 новых школьных автобусов.

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