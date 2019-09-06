Белгород, 6 сентября 2019, 11:40 — REGNUM Проект «Умный квартал» решено реализовать в южной части Белгорода. Территория пилотной зоны охватит малоэтажные здания, многоквартирные дома, учебные корпусы с общежитиями и парковкой Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента экономического развития, концепция программы предполагает включение в единую геоинформационную систему объектов электроэнергетики.

Проект «Умный квартал»
Проект «Умный квартал»
Департамент экономического развития Белгородской области

Обсуждение проекта состоялось на совещании под руководством заместителя губернатора области, начальника департамента экономического развития области Олега Абрамова с представителями администрации Белгорода, департамента ЖКХ, цифрового развития области и сотрудниками БГТУ им. В.Г. Шухова. Нововведение разработано в рамках регионального проекта «Умный город Белгород», национального проекта «Жилье и городская среда», национальной программы «Цифровая экономика». Опоры освещения, светофоры, видеокамеры и другое электрическое оборудование, в том числе солнечные батареи вуза, объединят в единую систему с возможностью дистанционного контроля и передачи данных. Разработчики также смогут вести интеллектуальный беспроводной учёт водо-, газо‑ и электроресурсов, обеспечить работу информационно-навигационных медиаэкранов и метеостанции.

Проект охватит квартал в районе Харьковской горы между улицами Костюкова, Академической и переулком Харьковским. Здесь проживает порядка 10 740 человек.