Белгород, , 11:40 — REGNUM Проект «Умный квартал» решено реализовать в южной части Белгорода. Территория пилотной зоны охватит малоэтажные здания, многоквартирные дома, учебные корпусы с общежитиями и парковкой Белгородского государственного технологического университета имени В. Г. Шухова. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента экономического развития, концепция программы предполагает включение в единую геоинформационную систему объектов электроэнергетики.

Проект «Умный квартал» Департамент экономического развития Белгородской области

Обсуждение проекта состоялось на совещании под руководством заместителя губернатора области, начальника департамента экономического развития области Олега Абрамова с представителями администрации Белгорода, департамента ЖКХ, цифрового развития области и сотрудниками БГТУ им. В.Г. Шухова. Нововведение разработано в рамках регионального проекта «Умный город Белгород», национального проекта «Жилье и городская среда», национальной программы «Цифровая экономика». Опоры освещения, светофоры, видеокамеры и другое электрическое оборудование, в том числе солнечные батареи вуза, объединят в единую систему с возможностью дистанционного контроля и передачи данных. Разработчики также смогут вести интеллектуальный беспроводной учёт водо-, газо‑ и электроресурсов, обеспечить работу информационно-навигационных медиаэкранов и метеостанции.

Проект охватит квартал в районе Харьковской горы между улицами Костюкова, Академической и переулком Харьковским. Здесь проживает порядка 10 740 человек.