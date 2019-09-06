Петропавловск-Камчатский, , 11:36 — REGNUM Индийская компания Tata Power, которая уже приступила к реализации проекта разработки Крутогоровского месторождения в Камчатском крае, планирует открыть свой проектный офис в столице региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

«Чтобы помочь инвестору в реализации его масштабного проекта, принято решение усилить присутствие АНО АПИ в регионе. Там будет открыто представительство агентства», — уточнил гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.

Добавим, что в рамках Восточного экономического форума между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и индийском компанией «Коал Индия Лимитед» (Сoal India Limited) было подписано соглашение о сотрудничестве в области добычи коксующегося угля в Дальневосточном федеральном округе.

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Как добавили в пресс-службе правительства камчатского края, также на форуме было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по разработке Крутогоровского месторождения между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и компанией «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис», которая является «дочкой» Tata Power. Так, планируется, что на первом этапе проекта вложения в геологоразведочные работы составят 420 млнрублей, на предприятии будет создано более 800 рабочих мест.

Пазработка месторождения и запуск производства займет около четырех лет.

«Первоначальная производственная мощность составит около 1,5 млн тонн в год, и в течение трех лет данный показатель увеличится до 7,5−8 млн тонн в год», — сказал генеральный директор ООО «ФИНР» Игорь Сорокин.

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