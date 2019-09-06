Москва, , 11:33 — REGNUM Самым посещаемым туристами из городов мира по итогам 2018 года стал Бангкок. В прошлом году столицу Таиланда посетили 22 млн гостей. Таковы данные рейтинга Global Destination Cities Index, проведенного Mastercard, сообщается на сайте АТОР.

Река Чао Прайя в Бангкоке Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Читайте также: Назван самый «лучший для жизни» город мира

На втором месте оказался Париж, на третьем — Лондон. Эти города приняли за год по 19,1 млн туристов. На четвертой строчке разместился Дубай (15,9 млн), на пятой — Сингапур (14,7 млн).

Также в Топ-10 самых посещаемых городов мира вошли Нью-Йорк (13,6 млн), Стамбул (13,4 млн), Токио (12,93 млн) и Анталья (12,41 млн туристов).

Стоимость поездки составляет от $44 до $553 на человека в зависимости от города и длительности поездки.

Как сообщало ИА REGNUM, британская компания Economist Intelligence Unit признала столицу Австрии самым пригодным для проживания городом мира.Подробнее: Опрос жителей: действительно ли Вена — лучший город мира для жизни?