Нижний Новгород, , 11:01 — REGNUM Нижегородский арбитраж частично удовлетворил иск правительства Нижегородской области к региональному «мусорному» оператору двух зон — АО «Управление отходами-НН» и взыскал 200 тыс. рублей неустойки. Подробности дела пока неизвестны, полное решение не изготовлено и вердикт может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Контейнер с мусором Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Иск был подан в начале июля 2019 года. Сумма требований составила 950 тыс. рублей, но суд снизил запрашиваемую сумму.

«Взыскать с акционерного общества «Управление отходами-НН» (ОГРН: 1 105 260 006 301, ИНН: 5 260 278 039), г. Нижний Новгород, в пользу правительства Нижегородской области (ОГРН 1 025 203 037 551, ИНН 5 253 004 358), г. Нижний Новгород, 200 000 руб. 00 коп. неустойки», — отмечается в решении.

Напомним, с 1 января 2019 года в регионе стартовала «мусорная» реформа. Для работы в сфере оборота ТБО область поделили на девять зон и отдали их семи компаниям, которые были выбраны по итогам конкурсов. АО «Управление отходами-НН» получило в управление две зоны — вторую («Балахнинскую») и четвёртую — «Городецкую».