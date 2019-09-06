Челябинск, , 11:01 — REGNUM В Челябинск за последние десять дней поступило с Дальнего Востока 314 тонн размороженной рыбы. Температура перевозки не соответствовала нормативной, сообщает областное управление Россельхознадзора.

В конце августа доставили четыре вагона с 180 тоннами горбуши. При полагающихся 18 градусах температура в толще рыбы оказалась от минус 12,7 до минус 15. Очередная партия пришла 2 сентября. В вагоне с 14,7 тоннами горбуши и 30 тоннами мойвы была всего минус 11,2 градуса.

А 4 сентября на станцию Шершни привезли два вагона горбуши с Камчатки. Там температура колебалась от 12,1 до 13,9 градусов ниже нуля. Под вопросам оказалась судьба 89,5 тонн горбуши.

Рыба помещена в изолированные условия хранения. Продавать её можно будет лишь после подтверждения безопасности продукции. Пробы для лабораторных исследований уже взяты.

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