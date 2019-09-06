Кампала, , 11:00 — REGNUM Работы над трубопроводом, по которому на расстояние 1445 км от Уганды до побережья Танзании будет транспортироваться сырая нефть, были приостановлены. Об этом сообщает газета Mtanzania.

По словам журналистов, Tullow Oil планировала продать долю в проекте стоимостью $3,5 млрд государственной китайской компании CNOOC и французскому нефтяному гиганту Total. Однако на прошлой неделе сделка была сорвана после того, как компании не смогли добиться соглашения об освобождении от налогов со стороны Управления по доходам Уганды.

Напомним, что компания Tullow Oil обнаружила запасы нефти в объеме более миллиарда баррелей вокруг озера Альберт в 2006 году, но эти ресурсы еще предстоит освоить.

Представитель управления по доходам Уганды заявил в интервью агентству Reuters, что провал сделки на прошлой неделе «означал неопределенность в отношении того, кто и за что будет ответственным и каковы будут затраты при разработке проекта».