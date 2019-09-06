Владивосток, , 10:51 — REGNUM В рамках Восточного экономического форума во Владивостоке стартовало одно из последних международных мероприятий — второй российско-корейский форум «Путь новых возможностей», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вице-премьер Юрий Трутнев, замминистра иностранных дел Республики Корея Ли Тэ Хо и глава Приморья Олег Кожемяко открыли российско-корейский форум межрегионального сотрудничества, который инициировали в 2018 году российский президент Владимир Путин и президент Кореи Мун Джэ Ин.

В форуме участвуют представители 11 дальневосточных регионов и семи корейских провинций и городов.

Итогом работы форума станет выработка предложений, которые представят на межправительственную комиссию по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами в Москве 24 сентября.

В своём выступлении Олег Кожемяко сказал, что Приморье много лет активно сотрудничает со многими провинциями Кореи, растёт торговый оборот, увеличивается турпоток. Корейские инвесторы участвуют в развитии торговых отношений, сельском хозяйстве, промышленном производстве и турбизнесе.

Как сообщало ИА REGNUM, ВЭФ-2019 во Владивостоке завершается 6 сентября. Уже прошли все центральные мероприятия форума, одно из них — встреча президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Дальнего Востока. После трёхчасового разговора глава государства отбыл в Амурскую область на космодром «Восточный». Всего Путин работал во Владивостоке три дня.