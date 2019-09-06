Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Нефтегазовая компания Exxon Mobil строит планы по уходу из Норвегии — региона, где компания начала работать более ста лет назад. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой сразу на целый ряд источников, знакомых с ситуацией, Exxon Mobil согласилась продать свои норвежские нефтегазовые активы на сумму до $4 млрд, прекратив добычу в стране.

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Уточняется, что портфель американского нефтяного гиганта включает миноритарные доли в более чем 20 месторождениях, эксплуатируемых местным производителем Equinor и англо-голландской нефтяной компанией Royal Dutch Shell.

По информации норвежской газеты Dagens Naeringsliv, покупателем станет компания Var Energi. Ожидается, что о сделке официально будет объявлена в конце сентября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года стало известно, что американская компания ExxonMobil занялась разведкой нефти и газа в Пакистане. Нефтяной гигант заинтересован в добыче углеводородов. Компания рассчитывает на огромные запасы нефти и, возможно, газа у берегов Аравийского моря. Новая стартовая инвестиция компании в разведку составляет всего 70 миллионов долларов.

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