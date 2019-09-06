Сеул, , 19:50 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics представил интегрированный 5G модуль для смартфонов. Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, модуль включает в себя модем и процессор..

Интегрированная схема позволяет сэкономить место в смартфоне и оптимизировать расход энергии аккумулятора. С помощью продажи 5G модуля Samsung Electronics сможет расширить свои позиции на рынке электроники и удовлетворить мировой спрос на фоне роста популярности сотовых сетей пятого поколения. Иностранные производители будут устанавливать модуль в уже существующие модели, что сократит их расходы на создание новых продуктов.

Отмечается, что работу модуля обеспечивает новейший многоядерный процессор Exynos 980, функционирующий на основе искусственного интеллекта — это первая подобная разработка южнокорейской компании.