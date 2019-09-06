Сеул, , 17:16 — REGNUM Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor представил новейшую разработку для промышленных рабочих — легкий экзоскелет. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Устройство получило название VEX и представляет собой носимый роботизированный механизм. С его помощью рабочие не только могут поднимать значительно большие грузы, но и меньше устают. Достигается этот эффект за счёт распределения нагрузки с костей и мышц человека на механизмы экзоскелета. Его примечательной особенностью является способность работать без внешнего источника энергии — благодаря этому удалось добиться снижения веса всего до 2,5 кг, что на 42% меньше, чем у аналогичных продуктов.

VEX стал уже вторым экзоскелетом производства Hyundai — первой была разработка CEX. Конгломерат намерен широко внедрить экзоскелет на своих заводах по всему миру, чтобы улучшить условия работы сотен тысяч человек. Стоимость одного VEX составляет 5000 долларов; промышленное производство начнётся в декабре.