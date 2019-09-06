Киев, , 10:42 — REGNUM На Украине договариваются с посредниками из Польши о покупке газа из США по цене примерно в 4 раза большей, чем в среднем на рынке, цене, и называют это «диверсификацией» и «путем к энергетической независимости», заявил украинский политолог Юрий Гаврилечко, комментируя последние события в энергетической отрасли.

Эксперт подчеркивает, что подготовка Украины к наступающему осенне-зимнему сезону складывается далеко не лучшим образом. Вскоре, по го словам, традиционно окажется, что «газа мало», «угля не запасли», «тарифы надо повышать», «пояса — затянуть» и т.д. и. т.п.

«31 декабря 2019 года заканчивают свое действие знаменитые «контракты им. Тимошенко» на покупку и транзит газа по территории Украины. На дворе сентябрь 2019. Но нет ни новых контрактов с РФ, ни каких-либо контрактов даже с посредниками из ЕС, продающих втридорога российский же газ в украинских трубах, и еще и с наценкой за несуществующий в реальности транзит по территории ФРГ и Польши. Транзитного договора с РФ также нет. Запасов в ПХГ на зиму не хватит», — характеризует положение дел специалист.

И в этот самый момент, продолжает Гаврилечко, приходят «хорошие новости из Польши» о возможных поставках американского газа, но есть нюанс — такой газ обойдется потребителю в $600−660 за 1 тыс. кубометров топлива — «то есть в два раза дороже, чем самой лютой зимой и по самым ярким мошенническим схемам». Для сравнения эксперт уточняет, что напрямую у России Украина могла бы покупать газ по цене в $145−150 за 1 тыс. кубов.

«Действительно, чего там мелочиться, украинский же потребитель — самый богатый потребитель газа в мире и может себе позволить такую цену», — иронизирует политолог.

«Я бы еще понял, если бы с Польшей или США договаривались об инвестициях в разработку наших недр и увеличение добычи газа. Это да, о независимости. Но покупать в несколько раз дороже то, что ты можешь добывать сам?!», — добавляет эксперт.

В завершение Гаврилечко задается вопросом — как и за счет чего новое правительство сможет найти путь к снижению тарифов на ЖКХ, если газ в 4 раза дороже покупать? Эксперт вспоминает слова президента Зеленского о том, что «если этот Кабмин не снизит тарифы, то уйдет в отставку», и предполагает, что может это такой «хитрый план» по смене правительства после отопительного сезона.

ИА REGNUM напоминает, что 31 августа в Варшаве представители Украины, Польши и США подписали в меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики, который может положить начало проекту по поставкам Украине американского сжиженного газа.

«Исторический день. Еще один шаг на пути к энергетической независимости не только Украины, но и всей Европы», — заявил представляющий Киев на церемонии подписания секретарь Совнацбеза Александр Данилюк.

Позже на Украине разъяснили, что покупателем газа выступит частная компания «ЭРУ», и топливо может быть использовано для продажи населению в осенне-зимний период, однако финансовый аспект уточнять не стали. Планируется, что поставки для ЭРУ будут осуществляться до конца 2019 года.

Вместе с тем, эксперты сразу обратили внимание на «коммерческую тайну» цены американского газа, который Украина будет покупать через Польшу и выразили мнение, что согласно логистике и маршрутам доставки американский газ для Украины будет физически на 100% российским, который поставляется через польско-российский газопровод «Ямал — Европа».