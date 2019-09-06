Президент Форума стратегического партнерства между США и Индией Мукеш Аги заявил общественности, что из-за затянувшейся торговой войны между Китаем и США, около 200 американских компаний выразили заинтересованность перенести свое производство из КНР в южноазиатскую страну.

Нью-Дели, , 15:14 — REGNUM В этой связи представители этих компаний уже обратились к правительству Индии с просьбой разъяснить правила инвестиций в страну.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», таким образом, эти компании могут избежать высоких тарифов, введенных Дональдом Трампом, которые вступили в силу с начала сентября.

Бывший посол США в Индии Фрэнк Виснер заявил, что для привлечения наибольшего объема инвестиций необходимо реформировать трудовое законодательство, улучшить условия работы и облегчить приобретение земли.