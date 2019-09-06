Ташкент, , 10:30 — REGNUM По итогам второго квартала 2019 года в Узбекистане выросли краткосрочные инфляционные ожидания. Об этом говорится в обзоре «Инфляционные ожидания населения и предприятий Узбекистана» Центрального банка республики.

В июне на вопрос об изменении цен в следующем месяце 10% физических лиц ответили, что цены вырастут значительно. 33% считают, что цены вырастут также как в предыдущем месяце. 34% опрошенных считают, что цены вырастут незначительно и 4% считают, что цены снизятся.

В финансовом регуляторе отметили, что результаты опросов физических и юридических лиц показали обеспокоенность респондентов. Основными факторами роста цен опрошенные назвали ослабление курса национальной валюты, рост заработных плат и тарифов на услуги ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года уровень инфляции в Узбекистане составил 8,2%. В августе этот показатель составил 2,9%, в годовом выражении — 16,5%.

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