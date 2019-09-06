Екатеринбург, , 10:26 — REGNUM В Екатеринбурге отдали три муниципальных автобусных маршрута частной компании. Информация размещена на сайте госзакупок.

Теперь маршруты № 19, № 37 и № 61 будет обслуживать ПАТП «Город», который сейчас обслуживает маршрут № 27 (уходящий в скором времени под крыло «Гортранса»).

Только данный подрядчик и заявился на аукцион стоимостью 1 рубль. Компания сможет предоставить автобусы большой вместимости, что и требуется по конкурсу.

Напомним, ранее указанные маршруты получил «Гортранс». Оказалось, что пока муниципальное предприятие не может обслужить их из-за нехватки транспортных средств. Сейчас город планирует закупить 100 больших автобусов для МУПа.

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