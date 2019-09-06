6 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Роструд рассказал, в каких сферах экономики страны на сегодня самые высокооплачиваемые вакансии. ИА REGNUM выяснял, где в Татарии за первое полугодие 2019 года были самые высокие и самые низкие зарплаты.

Анастасия Степанова, , 10:30 — REGNUM Роструд, проанализировав данные о вакансиях на своём портале «Работа в России», вывел сферы экономики, где оплата труда выше средней и превышает 80 тыс. рублей. В список «дорогостоящих» специалистов попали работники сферы транспорта, а также строительной отрасли. ИА REGNUM выясняло, в какой из сфер экономики Татарии больше всего ценят своих сотрудников, а где неплохо бы дотянуть уровень оплаты до средней по региону, которая по итогам первого полугодия составила 36 095,8 рубля.

Татария Иван Шилов © ИА REGNUM

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Где самые высокие зарплаты?

Татарстанстат подвёл итоги по средней начисленной зарплате по полному кругу предприятий, включая малое предпринимательство, уточнив, что данные предварительные. Итак, в первом полугодии 2019 года больше всех зарабатывали в сфере научных исследований и разработок — 61 052 рубля, добычи полезных ископаемых — 57 200 рублей, финансовой и страховой — 50 276 рублей, в области информации и связи — 46 138 рублей, коммунальной сфере (обеспечения электроэнергией, газом и паром, кондиционирования воздуха) — 45 115 рублей. Выше средней по республике зарплаты были и у работников сферы обрабатывающих производств — 40 047 рублей, государственного управления и обеспечения военной безопасности — 39 095 рублей, области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 43 434 рубля.

Виктор Виктор Дюбрей. Деньги в бочках. 1897

Где не помешает повышение зарплат?

В ряде сегментов бюджетных профессий зарплаты, несмотря на майские указы и отчёты чиновников об их исполнении, не дотягивают до среднего уровня. Например, школьные педагоги в ряде районов Татарии зарабатывают существенно меньше. В числе аутсайдеров район под руководством экс-министра образования РТ Энгеля Фаттахова (Актанышский), где зарплаты на уровне 30,8 тыс. рублей, и район под управлением брата главы Татарии Раиса Минниханова (Сабинский) — 30,6 тыс. рублей. В дошкольном образовании в целом по республике все не радужно — зарплаты на уровне 31,1 тыс. рублей. Среди «забытых» профессий оказались ещё ряд бюджетников, помимо младшего медперсонала и учителей. Это социальные работники, получающие в среднем 32 209 рублей, и работники учреждений культуры — 33 475 рублей.

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Если же смотреть на коммерческие организации, то самые низкие зарплаты демонстрировала отрасль операций с недвижимым имуществом — 25 474 рубля, сфера гостиниц и предприятий общественного питания — 23 627 рублей, строительства — 29 998 рублей, рыбоводства, сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства — 22 811 рублей.

Пустые карманы (cc) Dan Moyle

А что с реальными доходами?

По данным Татарстанстата, за первое полугодие у жителей республики реальные располагаемые доходы относительно 2018 года снизились после корректировок на индекс потребительских цен, вычета всех обязательных платежей, в том числе налогов — почти на 1%. За январь-июнь 2019 года общий объём среднедушевых доходов был 32,6 тыс. рублей. При прожиточном минимуме в целом по региону на второй квартал — 9,45 тыс. рублей и 10 085 рублей для трудоспособного населения.

При этом республиканский критерий — стоимость минимально необходимого потребительского бюджета, куда входит и питание, и услуги, и обязательные платежи, был равен 15 772 рублям. Отдельно для трудоспособного мужчины, чтобы оплатить минимум своих нужд, по расчётам региональных властей, нужно 17 429 рублей, женщины — 18 190 рублей. Если в семье есть дети, то с учётом их пола и возраста потребуется от 9,2 до 15,5 тыс. рублей. А если на иждивении оказались и родители-пенсионеры, то тут уже потребуется дополнительно на каждого заработать 13,9 — 14 тыс. рублей. Ещё один немаловажный момент: средней пенсии в Татарии за первое полугодие не хватало на покрытие минимальной потребности пожилых людей. Они были на уровне 13,8 тыс. рублей.

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