Анкара, , 20:44 — REGNUM Министерство промышленности и технологий Турецкой Республики опубликовало акт приглашения 765 млн долларов инвестиций в 41 проект в рамках авиакосмического сектора. По словам ведомства, поставлена задача ускорить работы по развитию сектора..

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в период с 2014 по 2018 год на 26 450 проектов в рамках энергетического, производственного, горнодобывающего и сельскохозяйственного секторов, а также сферы услуг было привлечено 104,5 млрд долларов инвестиций и обеспечено работой 912 тыс. человек. Сейчас особое внимание уделяется разработке средств воздушной и космической транспортировки.

В рамках разрабатываемых проектов планируется трудоустройство 3,2 тыс. человек. В 2018 году сектор привлек 340 млн долларов инвестиций на 17 проектов. В 2019 году основными направлениями работ заявлены: производство БПЛА (беспилотный летательный аппарат), производство компонентов самолётов и вертолетов, обслуживание и ремонт внемоторных компонентов воздушных судов, производство электронных контрольных панелей, оборудования для тестирования воздушных судов, производство компонентов корпуса и крыльев самолётов.