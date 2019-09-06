Анкара, , 10:17 — REGNUM Строители турецкой АЭС «Аккую» получили лицензию властей на возведение второго энергоблока. Проект реализуется в соответствии с планом, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез агентству Bloomberg.

Он отметил, что основание первого блока большей частью завершено, начат монтаж защитной наплавки, а несколько дней назад получена строительная лицензия на второй блок. В 2018 году регулятор выдавал ограниченное разрешение на второй блок.

«Строительство на площадках обоих блоков будет продолжаться с ускорением», — выразил надежду турецкий министр.

Ожидается, что первый энергоблок будет запущен к 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа волгодонский «Атоммаш» начал штамповать днища ёмкостей системы пассивного залива активной зоны энергоблока №1 АЭС «Аккую», которая возводится в Турции по российскому проекту.

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