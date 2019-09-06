Владивосток, , 10:14 — REGNUM Создаваемый на острове Русский (Владивосток) центр компетенций по ветроэнергетике «РусГидро» будет заниматься сбором и анализом данных ветроизмерительных комплексов, а также их проектированием. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба компании.

О перспективах нового направления рассказал заместитель генерального директора — директор дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Сергей Васильев, выступая на профильной сессии в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке.

Специалисты центра, кроме проектирования новых ветропарков, будут проводить анализ ветровых условий для определения лучших мест под размещение новых электростанций, а также вести наблюдения за уже существующими объектами.

Одновременно компании инициировала создание Инжинирингового центра тепловой генерации, в котором будут испытывать современное котельное и теплотехническое оборудование.

«Перспективные проекты и научные решения, созданные в двух новых центрах станут частью программы инновационного развития РусГидро и будут внедряться на энергетических объектах в Дальневосточном федеральном округе», — сообщил Васильев.

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