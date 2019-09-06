Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:19 — REGNUM Национальная авиакомпания Танзании заявила о решении приостановить полеты из коммерческой столицы страны Дар-эс-Салама в крупнейший город ЮАР, Йоханнесбург, который пострадал от вспышки ксенофобского насилия. Об этом сообщает газета Nipashe.

«Вы знаете, что в Южной Африке продолжается насилие, в результате которого молодежь взяла правосудие в свои руки, — заявил журналистам в Дар-эс-Саламе министр транспорта Танзании Исак Камвелве — В связи с этим мы решили не перевозить пассажиров в пункт назначения, где их жизнь окажется под угрозой».

Известно, в результате беспорядков не были убиты граждане Танзании. Официальное данные свидетельствуют о том, что из десяти человек, погибших в результате насилия, начавшегося в воскресенье, 1 сентября, только двое были иностранцами — оба граждане Зимбабве.

Некоторые утверждают, что Air Tanzania на самом деле опасается потерять еще больше самолетов после решения южноафриканского суда изъять один из самолетов авиакомпании в прошлом месяце.

Читайте ранее в этом сюжете: Конфискованному в ЮАР самолету Air Tanzania разрешили вернуться в Танзанию