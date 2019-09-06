Киев, , 10:08 — REGNUM Украинские аграрии с начала 2019—2020 маркетингового года (июль 2019 — июнь 2018), по состоянию на 5 сентября, экспортировали 10 млн тонн зерновых и зернобобовых культур

Соответствующую информацию обнародовали в правительстве страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в этом году экспорт на 47% больше, чем по состоянию на аналогичную дату 2018 г.

В частности — пшеницы отправлено на экспорт более 6,1 млн тонн, ячменя — почти 2,2 млн тонн, кукурузы — 1,7 млн тонн.

Кроме того, информируют в ведомстве, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 1,8 млн тонн масличных, что на 12,5% выше показателя на аналогичную дату прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине сообщили о том, что сразу в шесть раз увеличили экспорт пшеницы в ЕС в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого маркетингового года. Отмечалось, что Украина стала основным поставщиком мягкой пшеницы в Евросоюз с долей 42% в общем объеме импорта, оттеснив с лидирующих позиций Россию.

Ранее в украинском правительстве заявили, что прогнозируют в нынешнем году общий урожай зерновых на уровне 71,1 млн тонн. Предполагается, что производство пшеницы в 2019 году составит 27,8 млн тонн.