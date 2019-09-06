Новосибирск, , 10:07 — REGNUM Новая станция новосибирского метрополитена «Спортивная» обойдётся в 2,6 млрд рублей. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из документов заказа, размещенного на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает управление по строительству подземных транспортных сооружений.

«Начало выполнения работ по контракту — не позднее 15 дней со дня заключения контракта. Срок окончания выполнения работ, до истечения которого должен быть передан результат работ — до 30 ноября 2021 года», — указывается в информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске будет создан специальный штаб по строительству станции «Спортивная».

К монтажу основных конструкций станции приступят в октябре.

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