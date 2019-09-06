Владивосток, , 10:02 — REGNUM Представители южнокорейской компании Karis подписали контракт на поставку ограждений из ПВХ с российской компанией Moreoll. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данный документ был подписан 5 сентября в рамках Восточного экономического форума.

Известно, южнокорейская компания поставит в Россию 100 км ограждений, на общую сумму 40 млрд вон (~$33,43 млн).

Как отметили представители Karis, это первая поставка продукции в Россию после получения сертификации ГОСТ-Р.

Также представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого будет построено совместное предприятие.

Известно, что в августе текущего года южнокорейская компания начала строительство завода в Узбекистане.