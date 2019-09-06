Киев, , 09:54 — REGNUM В парламенте Украины партия «Слуга народа» готовит к принятию законопроект №1231 «О верификации и мониторинге государственных выплат», передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Маковский. Посещение бедных. 1874

2 сентября документ был подан в Верховную раду, а уже 4 сентября — определен президентом как безотлагательный и направлен в профильный комитет. Судя по такой динамике, голосование по этому законопроекту может состояться в ближайшее время.

Как отмечает издание «Страна», документ предусматривает три этапа проверок претендентов на любые выплаты от государства, начиная от пенсий и заканчивая субсидиями и различными доплатами. При этом чиновники смогут собирать полные досье на украинцев, включая выписки из банковских счетов и перечень всего имущества. Неправомерно полученные, по мнению проверяющих, средства придется вернуть в бюджет. СМИ делает вывод, что таким образом новая власть в Киеве может запустить процесс тотальной чистки получателей субсидий.

«Это чисто классовая политика по принципу «заставим бедных платить», которая закончится полной ликвидацией льгот — даже монетизированных», — предполагает политолог и журналист Андрей Манчук.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальной информации, по состоянию на 1 июля (более актуальной статистики в настоящий момент еще нет) задолженность государства по льготам и субсидиям для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг государства составила 8,3 млрд гривен. В январе — июне была перечислена субвенция для предоставления льгот и жилищных субсидий на уровне 77% годового плана. Счетная палата предупредила о рисках необеспечения до конца года этих выплат населению в полном объеме.