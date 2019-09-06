Владивосток, , 09:45 — REGNUM «Почта России» построит во Владивостоке и Хабаровске два новых логистических центра, сообщил 6 сентября генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

«Мы создаем в дальневосточном регионе два хаба: во Владивостоке и в Хабаровске», — приводит РБК слова Подгузова.

Также гендиректор «Почты России» рассказал, что строительство логистического центра в Хабаровске планируется запустить осенью 2020 года, а далее осуществить такой же проект во Владивостоке.

Кроме этого, Николай Подгузов отметил, что его предприятие развивает свою инфраструктуру в связи с прогнозированием товарных потоков, в частности, на азиатском направлении, с чем и связана необходимость строительства двух новых логистических центров в указанном регионе.

И ещё генеральный директор «Почты России» рассказал, что объем инвестиций в каждый новый центр составит примерно 2,5−3 млрд рублей.

«В каждом случае это создание несколько сотен рабочих мест, это логистические технологии, это качество сервиса для граждан», — заявил Николай Подгузов.

Отметим, нынешний, пятый, ВЭФ проходит во Владивостоке с 4 по 6 сентября.