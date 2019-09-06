Ташкент, , 09:42 — REGNUM Индивидуальные предприниматели в Узбекистане, а также фермерские хозяйства, которые получают доходы в иностранной валюте, имеют право обналичивать средства только в национальной валюте. Об этом 6 сентября сообщает издание Kun. uz со ссылкой на министерство финансов республики.

В ведомстве уточнили, что запрет на снятие наличных средств в иностранной валюте основывается на изменениях и дополнениях в некоторые нормативные акты президента республики Шавката Мирзиёева.

Отмечается, что индивидуальные предприниматели в рамках исключения могут обналичивать иностранную валюту в целях обоснованного использования этих средств за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе коммерческие банки Узбекистана начали продавать иностранную валюту в наличной форме через обменные пункты. Центробанк принял соответствующие меры с целью дальнейшей либерализации валютного рынка.

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