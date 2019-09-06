Москва, , 09:37 — REGNUM Подписан контракт на поставку российского ядерного топлива для исследовательского реактора Института энергетических исследований Венгерской академии наук, сообщили в департаменте коммуникаций компании «Твэл».

"Венгерские научно-исследовательские организации совместно с энергетиками АЭС «Пакш» и инженерами топливной компании Росатома «Твэл» реализовали уникальный проект по переводу блоков ВВЭР-440 на 15-месячный топливный цикл», — пояснил старший вице-президент по коммерции и международному бизнесу российской компании Олег Григорьев.

Он добавил, что сейчас специалисты предприятия совместную работу по разработке и обоснованию топлива ВВЭР-1200 для будущей АЭС «Пакш-2».

Венгерский исследовательский реактор является одним из старейших и наиболее мощных в странах Центральной Европы. Он введён в эксплуатацию советскими специалистами в 1959 году и на десятков лет работает на топливе, выпускаемом Новосибирским заводом химконцентратов (ПАО «НЗХК»).

Добавим также, в настоящее время в Венгрии с участием российских специалистов осуществляется строительство пятого и шестого блоков АЭС «Пакш» («Пакш-2»). Старт первым строительно-монтажным работам на площадке был дан в июне 2019 года.