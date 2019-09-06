Москва, , 09:28 — REGNUM Торги на рынке нефти 5 сентября проходили в весьма волатильном режиме. Котировки в моменте разгонялись до области $62,40 за баррель, откуда в конечном итоге откатились под отметку $61, которую пытаются отвоевать на утренних торгах в пятницу. Brent торгуется с повышением третий день подряд и завершает неделю приличным ростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Резкий всплеск покупок, который быстро сошел на нет, был обусловлен статистикой Минэнерго, которая оказалась лучше оценок API и прогнозов. По данным ведомства, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились на 4,7 млн баррелей против ожиданий падения на 2 млн баррелей.

Неделей ранее объемы упали более чем на 10 млн баррелей. Более того, снизились и запасы нефтепродуктов, а добыча отошла от рекордных 12,5 млн баррелей в день и составила 12,4 млн», — привел цифры эксперт.

Впрочем, реакция игроков оказалась непродолжительной, отчасти из-за желания зафиксировать прибыль над уровнем $62, отчасти на фоне возросшего спроса на доллар, который перешел к росту на фоне сильной статистики. PMI ISM и занятость ADP превысили прогнозы, поставив под сомнение снижение ставки ФРС на предстоящем сентябрьском заседании.

«Более широкая картина указывает на дальнейшее улучшение настроений на рынке нефти, что прежде всего связано с надеждами на прогресс в торговых отношениях США и КНР.

Опасность состоит в том, что любой негативный сигнал с этого фронта способен повлечь массовую волну ликвидации длинных позиций, особенно учитывая, что после пробоя психологического барьера $60 уровни стали привлекательнее.

Так что, несмотря на текущий бычий уклон, риски для Brent сохраняются. В краткосрочной перспективе котировки могут пострадать от доллара, если тот поднимется в ответ на статистику по рынку труда и заявления Пауэлла», — считает Николаев.

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