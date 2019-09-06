Симферополь, 6 сентября 2019, 09:24 — REGNUM Крымский химзавод «Титан» задолжал ресурсоснабжающим организациям полуострова 1,8 млрд рублей. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Завод должен ресурсоснабжающим организациям полуострова 1,8 млрд рублей. Но мы идём навстречу в данном случае, понимая, что предприятие градообразующее, поэтому даём возможность нормализовать ситуацию», — отметил Аксенов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в атмосфере возле завода «Крымский титан» было зарегистрировано превышение содержания хлористого водорода. Местные власти сообщили об этом спустя неделю.

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