Ташкент, , 09:23 — REGNUM В Афганистане состоялась тожественная церемония запуска первого контейнерного поезда в Китай через территорию Узбекистана и Казахстана, сообщили в пресс-службе АО «Узбекистанские железные дороги» (УЖД)

Церемония запуска поезда прошла 5 сентября. Состав стартовал со станции Хайратон через мост дружбы на реке Амударья. В УЖД отметили, что Узбекистан расширяет двусторонние связи с Афганистаном и подключается к урегулированию ситуации в республике.

Отмечается, что в железнодорожной сфере между Афганистаном и Узбекистаном открываются широкие возможности для взаимовыгодного партнерства.

Напомним, в середине августа в узбекистанском Алмалыкском горно-металлургическом комбинате сообщили, что до конца 2019 года в Афганистан планирует отправить несколько партий цемента.

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