Аддис-Абеба, , 19:13 — REGNUM Акционерное общество «Abay Industrial Development», представляющее руководство новейшего и крупнейшего индустриального парка Эфиопии, намерено расширить число производств и компаний, которые станут резидентами парка высоких технологий. Так, руководство Абая планирует в ближайшее время построить многопрофильный металлургический завод в городе Бахыр-Дар, штат Амхара, стоимостью более чем в 100 миллионов долларов США. Об этом сообщило эфиопское новостное издание Fana..

Председатель совета директоров акционерного общества Абая Мэляку Алебэль заявил, что завод будет производить материалы, необходимые как для строительной отрасли, так и для обрабатывающей промышленности, в частности, машиностроения. Он добавил, что предприятие будет укомплектовано самым современным импортным оборудованием, которое позволит достигнуть больших объемов выпускаемой высокотехнологичной продукции.

По словам главы совета директоров, завод сможет не только удовлетворить запросы внутреннего рынка Эфиопии в полном объеме, но также будет экспортировать свою готовую продукцию в соседние страны. Он заявил, что руководство Абая получило гарантии со стороны властей Эфиопии, пообещавших обеспечить всю необходимую поддержку для своевременного завершения строительства завода, которое, как ожидается, займет два с половиной года.