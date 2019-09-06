Чита, 6 сентября 2019, 09:22 — REGNUM Населёные пункты Забайкальского края постепенно выходят из «тьмы». Как сообщает сегодня, 6 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, современные энергосберегающие уличные светильники, установленные в сёлах Кыра и Акша, (административные районные центы), сделали более комфортной жизнь порядка семи тысяч граждан.

Уличные светильники смонтированы в забайкальских сёлах Кыра и Акша
Уличные светильники смонтированы в забайкальских сёлах Кыра и Акша
Правительство Забайкальского края
Два районных центра Забайкалья обеспечили уличным освещением
Два районных центра Забайкалья обеспечили уличным освещением
Правительство Забайкальского края

«Я очень рада, что здесь теперь светло, сколько лет этого ждали. Молодежь же чем занимается? Уткнется в телефон и сидит весь вечер, а теперь вот гулять можно, общаться», — отметила жительница села Акши Татьяна Ухова.

Напомним, работы по освещению населённых пунктов Забайкалья проведены по договоренности нового главы региона Александра Осипова с энергохолдингом «Россети Сибирь» в рамках большой программы по энергосбережению и благоустройству отдалённых населенных пунктов. В 2019 году на строительство и реконструкцию энергообъектов региона направлено более двух миллиардов рублей, ещё 400 миллионов рублей ушло на ремонты.

«Перед краевой властью стоит большая и серьёзная задача по благоустройству населённых пунктов, инфраструктурному развитию территории. Всё это не только влияет на качество жизни людей, но и определяет готовность региона к реализации крупных производственных проектов», — подчеркнул Александр Осипов.

Известно, что в самое ближайшее время уличные светильники зажгутся в селе Мангут Кыринского района Забайкалья.