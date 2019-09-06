Симферополь, 6 сентября 2019, 09:20 — REGNUM «Крымский титан» национализируют, если новые владельцы не выполнят взятые на себя обязательства по обеспечению экологической безопасности в регионе. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что в августе появился новый собственник предприятия, который готовит предложения в части выполнения дорожной карты по ликвидации последствий прошлогодних химических выбросов.