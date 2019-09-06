Симферополь, , 09:20 — REGNUM «Крымский титан» национализируют, если новые владельцы не выполнят взятые на себя обязательства по обеспечению экологической безопасности в регионе. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Если новые собственники не выполнят взятые на себя обязательства, предприятие будет национализировано. Шутить я не с кем не собираюсь. Но в любом случае градообразующему предприятию быть — трудовой коллектив будет работать», — заверил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти республики сообщили, что в августе появился новый собственник предприятия, который готовит предложения в части выполнения дорожной карты по ликвидации последствий прошлогодних химических выбросов.