Москва, , 09:19 — REGNUM Водителей сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов с попутчиками, таких как BlaBlaCar, могут обложить подоходном налогом в размере 13% от доходов. Об этом говорится в ответе Министерства финансов РФ на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП), который публикует газета «Известия».

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Так, отмечается, что среди необлагаемых НДФЛ доходов, которые чётко прописаны в законе, нет платы за перевозку пассажиров в своём транспорте. Поэтому доходы физических лиц, такие как плата за использование транспортного средства или денежные компенсации части расходов, связанных с перевозкой другого гражданина, подлежат налогообложению, говорится в документе за подписью заместителя директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Виталия Прокаева.

Добавим, что в настоящее время законопроект о регулировании сервисов совместных поездок, сформированный Минтрансом в конце июня, проходит стадию межведомственного согласования. При этом Минтранс предлагает не считать плату «на бензин» прибылью физических лиц, а следовательно эти средства не должны облагаться налогом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство транспорта РФ выступило с предложением разрешить карпулинг — совместные поездки на автомобиле, организованные через онлайн-агрегаторов — в России только при выполнении ряда условий. Так, водитель должен иметь права категории B и стаж не менее двух лет. При этом число поездок за сутки, организованных через агрегатор, не должно превышать двух, а количество попутчиков, перевозимых за один рейс, быть не более пяти.