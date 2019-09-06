Симферополь, 6 сентября 2019, 09:15 — REGNUM К концу 2022 года в Крыму должны реконструировать все приморские канализационные очистные сооружения, на эти цели направят 11,5 млрд рублей. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, за последние три года было расторгнуто более 244 контрактов с подрядчиками.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики сообщил, что в реконструкции нуждаются 96% крымских КОС.
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