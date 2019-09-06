Симферополь, , 09:15 — REGNUM К концу 2022 года в Крыму должны реконструировать все приморские канализационные очистные сооружения, на эти цели направят 11,5 млрд рублей. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На ремонт 12 КОС заложено 11,5 млрд рублей. К сожалению, есть очень много процедур по которым идёт процесс расторжения контрактов из-за федерального закона-44», — отметил глава РК.

По его словам, за последние три года было расторгнуто более 244 контрактов с подрядчиками.

«То есть не состоялись планируемые мероприятия или не доведены до логического завершения. При этом финансирование есть и эти планы согласованы с правительством Российской Федерации. Надеемся, что к концу 2022 году эти планы позволят нам иметь чистое море во всех регионах Крыма», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики сообщил, что в реконструкции нуждаются 96% крымских КОС.

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