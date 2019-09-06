Симферополь, , 09:11 — REGNUM Канализационные очистные сооружения Крыма долгое время не ремонтировались и требуют серьёзного восстановления. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«На сегодняшний день в реконструкции нуждаются 96% КОС. В первую очередь, в программы модернизации попали южнобережные сооружения, которые расположены в пределах курортных зон», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат крымского парламента Сергей Шувайников заявил, что проблема устойчивого водоснабжения и строительства канализационных очистных сооружений по всему Крыму, особенно на побережье, должна стать приоритетной в ближайшие годы.

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