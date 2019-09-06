Симферополь, 6 сентября 2019, 09:11 — REGNUM Канализационные очистные сооружения Крыма долгое время не ремонтировались и требуют серьёзного восстановления. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат крымского парламента Сергей Шувайников заявил, что проблема устойчивого водоснабжения и строительства канализационных очистных сооружений по всему Крыму, особенно на побережье, должна стать приоритетной в ближайшие годы.
Об этом: Без канализационных очистных сооружений развитие Крыма тормозится — депутат