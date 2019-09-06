Симферополь, , 09:07 — REGNUM Для Республики Крым разработают особый порядок сноса незаконных сооружений, которые мешают гражданам. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Я обратился к президенту России, он дал поручение разработать для Крыма особый порядок сноса сооружений, которые мешают гражданам. Хамство по незаконному строительству шлагбаумов и заборов есть в основном со стороны людей, которые имеют материальные возможности. Это связанно со слабым контролем муниципальных органов власти, а также с тем, что многие заборы были узаконены при Украине. Сейчас эти договоры можно расторгнуть только в судебном порядке, то есть на решение вопроса уходят годы» — отметил глава Крыма.

Новый закон, по его словам, позволит правительству Крыма убирать самострои гораздо быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на полуострове планируют учредить организацию, отвечающую за снос самостроев.

Об этом: В Крыму создадут учреждение по ликвидации самостроев