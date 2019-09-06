Владивосток, , 09:07 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала. Об этом он заявил 6 сентября на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, передаёт ТАСС.

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По его мнению, расширить маткапитал можно, но нужно проконтролировать

«Важно — чтобы деньги «не стырили», — отметил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минтруде РФ предложили сделать программу материнского капитала бессрочной и более «существенной».

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Жители России признают эффективность материнского капитала