Симферополь, , 09:03 — REGNUM Власти Крыма будут развивать на западном побережье большой туристический кластер, работа начнётся с масштабной реконструкции набережных. Об этом 5 сентября в прямом эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Готовятся документы по реконструкции набережной Коктебеля, Николаевки, Гурзуфа; пляжная территория от санатория «Солнышко» до Евпатории. Прорабатывается вопрос строительства набережной в Щелкино, в Сакском районе, в сёлах Штормовое, Витино, Молочное, хотим сделать променадную зону до пяти км. Хотим в этом регионе развивать большой туристический кластер», — отметил глава РК.

По его словам, сейчас готовится технико-экономическое обоснование.

«В следующем году ожидаем одобрения проекта и сразу приступаем к работе. Каждый населённый пункт, который оказывает курортные услуги должен иметь благоустроенную набережную», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму капитально отремонтируют и благоустроят пляжи Евпатории, а также в Сакском, Симферопольском, Черноморском и Ленинском районах.

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